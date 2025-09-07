誰もが気軽にトライアスロンに挑戦できる催しが群馬県前橋市内で開かれ、約５００人が参加しました。 この大会は、子供から大人まで様々な世代にトライアスロンを楽しんでもらおうと２０１７年から開かれています。今年は、小学生や一般、障害がある人が参加できる「パラ」部門などに１歳から８２歳までの約５００人がエントリーしました。 参加者は、群馬大学荒牧キャンパスのプールでスイムに、利根川沿いの国体道