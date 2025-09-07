秋の関東高校野球群馬県予選は県内５球場で１回戦１０試合が行われました。 太田市運動公園野球場の第一試合は桐生市商と沼田の対戦です。３対３の同点で迎えた８回表、沼田は５番・佐藤。ライトへのタイムリーヒットで３塁ランナーがかえり１点を追加、４対３とリードします。 一方、桐生市商は迎えた９回裏２アウトながら２塁１塁とし代打・柏瀬。サードへの打球が相手のミスを誘います。土壇場で同点