新庄警察署によりますと７日夕方、新庄市のJR新庄駅西側でクマの目撃情報が相次いで４件寄せられました。同日正午ごろには新庄駅東口近くの最上中央公園でも５件の目撃情報があり、警察でパトカーを出して警戒しています。 警察によりますと、７日午後5時26分から29分にかけ、商店や飲食店が並ぶJR新庄駅西側で4件のクマの目撃情報が寄せられたということです。目撃情報は駅西口の飲食店から南の方向、プロパン会社から北の