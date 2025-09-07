7日午前、佐世保市の市道で70代の男性が普通乗用車にはねられる事故があり、男性は死亡が確認されました。 7日午前6時頃、佐世保市大塔町の市道でジョギング中に横断歩道を渡っていた木村 睦男さん(78)が普通乗用車にはねられました。 木村さんは頭などを強く打ち約2時間後に死亡が確認されました。 警察は、乗用車を運転していた会社員の●居 大介容疑者（52）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕し、容疑を過失運転致死に切り替