秋の訪れを花と一緒に楽しんでもらおうと、全国から集まった花の即売会が札幌で開催されました。「秋の展示即売会」は札幌市白石区の札幌花き地方卸売市場を開放して開催されました。会場にはシクラメンやダイアンサスなど全国から集まった様々な花が並び展示、販売されました。また、フラワーアレンジメントのデモンストレーションなど訪れた人は綺麗な鉢花の作り方などを教わりました。