9月9日の「救急の日」を前に長崎市で7日にイベントが開かれ、消防が救急車の適正な利用を呼びかけました。 イベントは「救急医療」に対する理解を深めようと開かれ、▼救急車への乗車や▼心臓マッサージの体験などが行われました。 10月からはより適切な処置を迅速に受けられるようマイナ保険証を活用した救急医療が導入されます。 長崎市中央消防署 寺下 亮 消防司令補 「救急件数は日ごろから増えている。マ