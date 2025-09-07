自民党の総裁選前倒しの是非を巡り、新たに宮城、愛知、京都、和歌山、高知の5府県連が7日、前倒しを要求する方針を決めた。賛成は計24都道府県連に拡大し、地方組織の過半数に達した。佐賀県連は前倒しを求めないと決定し、反対は10県連となった。一方、自民は石破茂首相（党総裁）の退陣表明を受け、8日に予定していた党所属国会議員を含めた意思確認の手続きを中止する。8日は党所属議員295人のうち、前倒しを求める議員が