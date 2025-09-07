◇プロ野球セ・リーグ阪神-広島（7日、甲子園球場）4回まで無失点の好投を継続していた阪神の先発・才木浩人投手が5回、危険球退場となりました。5回の先頭として打席に迎えたのは広島・石原貴規選手。才木投手は初球にストレートを投じるも、すっぽ抜けた球となり石原選手の頭部に当たります。石原選手は落ち着いて立ち上がるも、これが危険球となり、才木投手の退場が宣告されました。才木投手はここまで4回69球を投じ、被安打3