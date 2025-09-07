日本代表ＧＫ鈴木彩艶（２３＝パルマ）が、収穫と課題を感じている。鈴木は６日（日本時間７日）の国際親善試合メキシコ戦（カリフォルニア州オークランド）に先発。０―０の後半２３分、相手ＦＫからのＭＦエリック・リラのヘディングシュートを弾いて、得点を許さなかった。好セーブについて「準備が良かったですし、しっかりと止まって、手の位置も良かった。落ち着いた対応ができたと思う。そういうプレーが多ければ多いほ