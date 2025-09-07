フジテレビの動画配信サービス・FODでは、タイBLドラマ『ThamePo -Heart That Skips a Beat-』を10月15日0時から独占見放題配信する。『ThamePo -Heart That Skips a Beat-』このドラマは、数多くの人気BLドラマを生み出したタイを代表する総合エンターテインメント企業・GMMTVが手掛け、「2025年最大の話題作」として世界中から注目を集める作品。GMMTVは世界的な人気を誇るBLドラマの分野で高い評価を受けており、次世代スターを