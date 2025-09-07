巨人・吉川尚輝内野手（３０）が７日の中日戦（バンテリン）に「８番・二塁」で先発出場し、３打数２安打３打点とチームの勝利に大きく貢献した。同点で迎えた５回に岸田が左翼への適時打を放って勝ち越しに成功すると、二死満塁から吉川は初球のカーブを強振。右翼線への２点適時二塁打とし、３点差に突き放した。さらに、２点リードの７回にも適時打で１点を追加。３日のヤクルト戦（京セラ）から５試合連続で８番を任され