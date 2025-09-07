◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯最終日（７日、関空アイスアリーナ）男子でショートプログラム（ＳＰ）３位の山本草太（ＭＩＸＩ）はフリー６位の１４８・９３点、合計２３３・９１点で４位だった。大会前に腰と肩を痛めながら、出場を決めた。フリーの演目「ハレルヤ」を最後まで滑りきった。「練習不足だったけど、本当に悔しいなって思う。また次に向けて、まずは怪我を治して頑張りたい」