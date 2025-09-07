◆セーリング▽４７０級全日本選手権（７日、江ノ島ヨットハーバー）２０２３年世界選手権銅メダルの磯崎哲也、関友里恵（ともにＪＰＮ２２Ｒａｃｉｎｇ）組が、総合１２点で、同ペアでは初優勝を飾った。個人では、磯崎は２０２２年に外薗潤平と組んで優勝して以来２度目となる。予選シリーズ６レースを首位で終えた磯崎、関組は、最終日の決勝シリーズ３レースも、首位が２度と、安定した強さを発揮した。予選シリーズと