自民党総裁選について、高知県連は前倒しで実施を求めることを決めました。総裁選前倒しの声が高まるなか、石破総理は7日午後6時頃、辞任を表明しました。7月の参議院選挙での敗北を受け、自民党は各都道府県連と党所属の国会議員に臨時の総裁選実施について賛成・反対の確認を通達していました。高知県連は7日、総裁選の前倒しの要求を決めるため常任総務会のメンバー29人と、県内79の地域・職域支部による投票を行いました