◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月7日甲子園）阪神の才木浩人投手（26）が危険球で退場となった。マジック1で迎えた広島戦の先発を任され、4回まで無失点と快投。だが、1-0の5回先頭の石原への初球が抜け、頭部死球に。審判から危険球で退場が宣告された。藤川監督がベンチから出て、才木に一声。大一番を任された右腕は悔しそうな表情を浮かべながら、ベンチへ下がった。超満員の甲子園には、どよめきと悲鳴が交錯