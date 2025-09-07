共産党の田村委員長は７日、石破首相（自民党総裁）が辞任の意向を表明したことを受け、「裏金問題への無反省や物価高への経済無策などは、首相が辞任して終わる問題ではない。自民党全体の責任が問われている」と強調。「自民政治を終わらせ、新しい政治への展望を切り開いていくため、野党がどうするのかが問われている」と述べた。