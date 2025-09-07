「西日本３歳優駿」（７日、高知）黒潮菊花賞覇者の称号は伊達ではなかった。兵庫所属のラピドフィオーレ（牡３歳・田中範）が、同じく兵庫から遠征していた実力馬キミノハート（牝３歳・吉見真）、そして地元の強豪たちを打ち破り、連勝で三つ目の重賞タイトルを手に入れた。五分にスタートを切ると、道中は先行馬を見ながら中団を進む形。向正面で一気にギアを上げると、３コーナーでは鬼気迫る勢いで先行集団へ。抜群の手