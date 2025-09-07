故郷の千葉県柏市で行われた初優勝の祝賀パレードで、小学生らと記念撮影をする琴勝峰＝7日7月の大相撲名古屋場所で初優勝した幕内琴勝峰の祝賀パレードが7日、故郷の千葉県柏市で行われ「今までで一番優勝を実感できた。本当に幸せな時間だった」と笑顔で語った。沿道などに約1万2千人が集まった。柏駅東口前の商店街の約640メートルを人力車に乗ってパレード。母校の小中学生や、サッカーJ1柏のサポーターも駆けつけ「また優