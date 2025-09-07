前回の車両基地公開イベントの様子東京臨海部を走る「ゆりかもめ」が2025年11月1日に開業30周年を迎えます。これを記念し、実に10年ぶりとなる「車両基地公開イベント」の開催が決定しました。普段は決して立ち入ることのできない車両基地の裏側を探検できるファン待望のイベントで、参加は事前申込制となります。洗浄機通過や保守車乗車も！超レアな体験が目白押し今回のイベントでは、鉄道ファンはもちろん、家族連れでも楽しめ