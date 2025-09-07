【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ダンス＆ボーカルグループのTHE RAMPAGEが2025年3月より開催していたアリーナ公演『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”』全20公演を完走、アリーナ公演のファイナルとなった大阪公演で、年末の特別な公演を開催することを発表した。 ■2025年は年越しの瞬間までTHE RAMPAGEとともに締めくくり！ 今年のツアーは「蜘蛛の糸」をテーマに