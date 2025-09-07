【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シンガーソングライター山下達郎の約2年ぶりのダブルA面シングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」が11月5日に発売されることが発表された。 ■「オノマトペISLAND」は『ポケモンコンシェルジュ』新エピソード（5～8話の全4話）主題歌 1曲目に収録される「オノマトペISLAND」は、現在Netflixにて独占配信中のポケモンの完全新作ストップモーション・アニメ&