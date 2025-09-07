車えび養殖発祥の地＝山口市秋穂で、毎年恒例の「えび狩り世界選手権大会」が行われました。山口市秋穂の中道海水浴場で開かれた「えび狩り世界選手権大会」。海にまかれたおよそ250キロ＝1万数千匹の養殖車えびを制限時間40分の間にどれだけとれるかを競います。（参加者は）「たのしい、まだ1匹しかとれてない」「（えびを）つかんでたらパチンってなった。逃げられた～」「無心にやってます。なんか子供に帰った感じ」こ