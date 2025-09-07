大阪府岸和田市で、4トンを超えるだんじりが街を疾走する「岸和田だんじり祭」の“試験曳き”が行われました。鈴木潤記者「手元の温度計は、38℃です。暑いです。人々の熱気も熱いです。岸和田だんじり祭の試験曳きです」今月13日の本番を前に行われた7日の“試験曳き”では、高さ4メートル、重さ4トンを超えるだんじり34台が、威勢のいい掛け声とともに岸和田の街中を走り出しました。江戸時代から300年以上続く「岸和田だんじり