フジテレビ系「トークィーンズ」が４日に放送された。この日は、元ＫＡＴ−ＴＵＮ・上田竜也がゲスト出演した。上田はデビュー当時を回想し「ケンカもあった。生クリーム１個落ちてただけで、誰だよ？これ落としたのって。６畳の楽屋だった。１人１畳。誰かが俺のスペースに生クリームこぼしたって。絶対、赤西だった。『これ、おめえだろ？』『俺じゃねぇし！』みたいになって」と元メンバーの赤西仁と激しい口論になったと