「長良川鵜飼カップ・Ｇ３」（７日、岐阜）清水裕友（３０）＝山口・１０５期・ＳＳ＝が最終ホームカマシの犬伏湧也（徳島）の番手から差して、４月の高知記念以来となる今年２回目、通算で１４回目のＧ３優勝を飾った。２着は犬伏で中四国ＳＳコンビによるワンツー。３着には地元のベテラン・志智俊夫（岐阜）が入った。中四国コンビは打鐘までに８、９番手。仕掛けたのは最終ホーム。一気に前団を叩き切った時点で勝負あり