横浜市消防局に２台配備されているドラゴンハイパー・コマンドユニットが展示された＝横浜市中区横浜市とラジオ日本共催の「防災フェア」が６、７の両日、横浜赤レンガ倉庫（同市中区）の広場で開かれた。官民２７団体がブースを出展し、災害時に役立つ知識や技術を紹介した。市は２０２４年の能登半島地震での救援経験を踏まえ、今年３月に地震防災戦略を強化。４本柱の一つである「発災前からの備え」について、３日分の避難