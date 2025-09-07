「どうしたら彼氏からもっと愛されるんだろう？」と感じていませんか？実は、男性が心から嬉しく感じる“愛情表現”をしてあげるだけで、自然と気持ちは深まっていくものです。そこで今回は、男性が自分の彼女に求めている愛情行動について解説します。絶対的な信頼感を示してくれる男性が一番嬉しく感じるのは「彼女に信頼されている」という事実。自分の言葉や行動を彼女が素直に受け止めてあげると、「彼女なら安心できる」と信