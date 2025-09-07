横浜流星主演の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で、歌麿と関わりを持つ栃木の豪商を栃木県出身のU字工事（益子卓郎、福田薫）が演じることが発表され、2人からオフィシャルコメントが届いた。【写真】U字工事、『べらぼう』の世界に溶け込みまくり！登場シーン場面写真本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物