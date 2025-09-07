THE RAMPAGEが今年3月より開催していたアリーナ公演＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”＞全20公演を完走し、ファイナルとなった大阪公演で年末特別公演を開催することを発表した。◆ライブ写真今年のツアーは「蜘蛛の糸」をテーマに、アリーナを中心に巡る＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”＞と、ホールを中心とした追加公演＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜巡らせる糸〜＞を並行し