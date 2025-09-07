◆バレーボール女子世界選手権（７日、タイ・バンコク）３位決定戦が行われ、世界ランク５位の日本は同２位のブラジルと対戦した。第３セット（Ｓ）を奪い、セットカウント１―２で迎えた第４Ｓ。序盤から５連続失点といきなり大ピンチに。だが、じわじわと相手を追い詰め、石川真佑のスパイクで１１―１１と追いつき、佐藤淑乃が決めて１４―１３と逆転に成功。その後は互いに取って取られてというもつれる展開に。２０―１