SKY-HIが、BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』で6次審査メンバー14名と共に披露したオーディション・テーマ曲「At The Last」のパフォーマンス映像を公開した。 「At The Last」は、今年リリース予定のラッパーSKY-HIとしての集大成のアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾であり、SKY-HIがCEOを務める音楽事務所・BMSGとTBSによる、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオ