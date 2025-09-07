◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（７日・甲子園）勝てば優勝が決まる阪神は、無死二塁からクリーンアップが凡退し、追加点を奪えなかった。１点リードの３回、先頭の中野拓夢内野手が三塁線を破る二塁打で出塁。だが、３番・森下翔太外野手はフルカウントからからスライダーで空振り三振、４番・佐藤輝明内野手もフルカウントから８球目のチェンジアップにバットが空を切った。２死二塁となり、第１打席で二塁打を放った大