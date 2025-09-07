◆パ・リーグ西武―ロッテ（７日・ベルーナＤ）西武のドラフト２位ルーキー・渡部聖弥外野手（２３）＝大商大＝が９号ソロを放った。４点を追う４回、小島のフォークを振り抜いた打球はきれいな放物線を描き左翼スタンドに飛び込んだ。今季９号ソロ。この日の先発は同期のドラフト５位ルーキー・篠原響投手（１８）＝福井工大福井＝で、試合前には「攻守で援護したい」と話した渡部聖の有言実行の一発だった。