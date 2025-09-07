FANTASTIC◇CIRCUSが2026年1月23日および24日、東京・EX THEATER ROPPONGIにて2daysのワンマンライブを開催することが発表となった。これは本日9月7日に東京・Spotify O-EASTで行われた再始動ワンマン＜TENSEISM reBOOT EASTER2025＞にて発表されたものだ。FANTASTIC◇CIRCUSは、2005年に活動停止したFANATIC◇CRISISの石月努(vo)、kazuya(G)、SHUN.(G)といった3人が結成したプロジェクトだ。2019年11月に活動開始、2022年5月の日