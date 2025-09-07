◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）巨人の横川凱投手が中日戦で先発して４回０／３、８１球を投げて６安打２失点。チームは勝利したが、左腕にとっては悔しい結果となった。横川は３回までは走者を背負いながらも無失点に抑えていたが、１―０の４回に先頭・細川に右翼席へ同点ソロを打たれた。さらに４―１の５回には安打や四球で無死満塁。３番・岡林に押し出しの四球を与えた。ここで阿部