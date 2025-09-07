◆パ・リーグ西武―ロッテ（７日・ベルーナドーム）ロッテ・佐藤都志也捕手が３回、４号２ランを放った。２死一塁から西武・篠原が投じた１３４キロのスライダーをフルスイング。打球は右翼席へ伸びた。８月３１日のソフトバンク戦（ＺＯＺＯ）以来となる一発を「最初の打席で三振してしまったので次の打席でなんとかしたいと思っていました。追加点を取ることができてよかったです」と振り返った。