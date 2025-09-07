扎竜国家級自然保護区の風景。（７月２７日撮影、チチハル＝新華社配信／劉希玲）【新華社チチハル9月7日】中国黒竜江省チチハル市にある扎竜（ジャロン）国家級自然保護区は、タンチョウなど希少な水鳥を主要保護対象とした国内初の湿地型自然保護区で、21万ヘクタールに及ぶ広大な面積を有する。北東アジアにおける鳥類の繁殖地、渡りの中継地として重要性が高く「タンチョウの里」と呼ばれている。保護区では生態系保全や人