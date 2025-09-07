５日、世界スマート産業博の会場で、有人機に試乗する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶9月7日】中国重慶市で開催されている2025年世界スマート産業博覧会（5〜8日）は、インテリジェント・コネクテッド・ビークル（ICV）、デジタルシティー、スマートロボット、スマートホーム、低空経済（低高度の有人・無人機を活用した経済活動）の五つのテーマを設け、スマート産業の新たな特徴や動向、今後の展望を紹介し