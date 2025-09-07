立憲民主党の野田代表は７日、石破首相（自民党総裁）が辞任の意向を表明したことを受け、「これから総裁選でさらに政治空白は続く。物価高対策がどうなるか、大変心配な状況だ」と述べ、政府・与党に早期の補正予算案の編成や臨時国会の召集を求める考えを示した。党本部で記者団に語った。