◇バレーボール世界選手権日本−ブラジル（2025年9月7日タイ・バンコク）バレーボール女子の世界選手権が7日、タイ・バンコクで行われ、3位決定戦で世界ランク5位の日本は同2位のブラジルと対戦。第3セット、第4セットを連取し、セットカウント2−2と土壇場で追いついた。ブラジルのブロックが立ちはだかった。レシーブでも崩され攻撃のリズムをつくれず、第1セットを12−25、第2セットも17−25で落とし、2セット連取を