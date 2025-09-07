みちょぱ（池田美優）が、番組内で母親との2ショット写真に「美しい」「お若い！」と驚きの声を集めるとともに、母親の再婚についても素直な思いを語った。【映像】「美しい」みちょぱと母の2ショット9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩