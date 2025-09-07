秋篠宮家の長男・悠仁さまが、伊勢神宮を参拝するため三重県伊勢市に到着されました。スーツ姿の悠仁さまは、7日午後5時半ごろ、伊勢市の宇治山田駅に到着し、出迎えた人に笑顔で手を振られました。悠仁さまは6日、40年ぶりとなる男性皇族の儀式「成年式」で、装束姿で▼成年用の冠を授かる「加冠の儀」、▼両陛下に成年のあいさつをする「朝見の儀」など、さまざまな儀式にのぞまれました。悠仁さまは陛下へのあいさつの中で、「