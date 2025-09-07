きょう（7日）の関東地方は77地点で気温が30℃以上の真夏日となり、厳しい残暑となりました。きょうの関東地方の最高気温は、▼埼玉県鳩山町で34.7℃、▼熊谷市で34.6℃、▼群馬県桐生市などで34.3℃を観測。気温が35℃以上の猛暑日となった地点はありませんでしたが、あわせて77の地点で気温30℃以上を観測し、厳しい残暑となりました。あす（8日）は、さらに厳しい暑さとなる見込みで、予想される最高気温は▼前橋市やさいたま市