歌手和田アキ子（75）が7日、大阪・関西万博会場のEXPOアリーナ「Matsuri」で行われたタレント明石家さんま（70）のスペシャルフェス「さんまPEACEFUL PARK2025＠大阪・関西万博」に出演した。和田はTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午後11時45分）に出演後、新幹線に飛び乗り、会場に到着。「笑って許して」を歌唱し、「こんにちは、楽しんでますか。和田アキ子です。後ろの方見えてますか。これ、天童よしみやったら見えてない