【漫画】本編を読む『凪のお暇』（コナリミサト/秋田書店）は、仕事も人間関係も「ちゃんと」こなしてきた主人公・大島凪が、ある日すべてを手放し、人生をリセットするところから始まる物語だ。ドラマ化もされ、多くの共感と反響を呼んだ作品でもある。そして物語は、最新刊・第12巻でついに感動の完結を迎えた。節約が趣味で、「空気を読んでこ」が口癖だった凪。周囲に合わせ続け、モラハラ気味の彼氏・慎二に傷つけられなが