人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）強い自己主張は困った事態を引き寄せることに。今日はおとなしく過ごそう。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）もめ事に足を踏み入れないこと。面倒なことになる予感……。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）