まもなく19歳になる周南市の徳山動物園の人気者、スリランカゾウのナマリーの誕生日会がきょう（７日）、開かれました。「ハッピバースデーディアナマリー」「ハッピバースデートゥーユー」ナマリーの誕生日会には市の内外から多くの家族ずれが集まりました。2006年9月10日にスリランカで誕生し、3日後に19歳の誕生日を迎えるメスのナマリー。多くの来園者にお祝いを