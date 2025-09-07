石破首相の辞任の表明を受け、横田めぐみさんの母・早紀江さんと家族会の横田拓也代表がコメントしました。拉致被害者・横田めぐみさんの母・早紀江さん（89）が石破首相の辞任の表明を受けてコメントしました。「なんと言っていいかわからない。首相面会の際には、石破首相から『一生懸命頑張ります』とお聞きしていたが、どのように拉致問題を解決なさろうとしているのかがわからなかった。親が救出活動をして、40年以上頑張って