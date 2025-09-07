石破首相は、午後6時から記者会見を行い、自民党総裁を辞任することを正式に表明しました。辞任を決断した理由として「米国関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそがしかるべきタイミングだと考え後進に道を譲る決断をした」と説明しました。また石破首相は、自民党の森山幹事長に対し、任期中に総裁が欠けた場合の総裁選を行うための手続きを実施するよう伝えたと明らかにしました。（＊会見の模様を動画でご覧下さい