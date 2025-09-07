「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（７日、横浜スタジアム）ヤクルトの村上宗隆内野手が、３年ぶりに対戦したＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手を足で揺さぶり、スタンドが大きなどよめきに包まれた。１点リードの四回。先頭打者で打席を迎えた４番は藤浪から四球を選んで出塁。すると村上は一塁からスタートを切って、巨体を揺らしながら二塁にスライディングし、アウトになった。主砲は今季１盗塁を決め、昨季は１０盗塁をマークしている。